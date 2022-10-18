В Украине заработал государственный интернет-магазин по продаже дров для населения

В Украине открыли государственный интернет-магазин дров для населения "ДроваЄ".
Украинцы могут купить дрова в государственном интернет-магазине "ДроваЄ". На одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.
Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев.
Чтобы купить дрова нужно:
- зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ и авторизоваться через электронную цифровую подпись или банк, в котором обслуживаетесь;
- указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие к вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии;
- определиться с видом и объемом древесины, выбрать функцию с доставкой или без;
- оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.
"Заготовка дров для украинцев продолжается. Уже реализовано 2 млн 439 тыс. кубометров древесины. На складах сейчас около 187 тыс. кубических метров. Всего до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн кубических метров дров", — говорится в сообщении.
Для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 миллиона гривен. Они пойдут на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.
Сложный отопительный сезон в Украине
Украинцы готовятся к сложному отопительному сезону и запасаются дровами. По сравнению с прошлым годом цена на дрова в Украине выросла примерно на 25%.
В августе стало известно, что к началу отопительного сезона создать интернет-магазин дров, который будет унифицирован для всей страны. То есть, не выходя из дома, можно будет заказать дрова любой породы – колотые или не колотые.
27 сентября правительство проголосовало постановление по обеспечению дровами территорий, находящихся на линии фронта, временно оккупированных, деоккупированных.
Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя — как только среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов в течение трех дней.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что температурный минимум в жилых помещениях зимой будет понижен до 16 градусов.
Последние две недели войска РФ почти ежедневно атакуют объекты энергетики и критическую инфраструктуру Украины, в результате чего с 10 октября разрушены 30% украинских электростанций.
Читайте также:
- Собирать дрова в лесу в Украине запрещено, но есть исключения: какие штрафы предусмотрены
- Береза, дуб или ольха: какие дрова лучше выбирать для отопления и как их правильно хранить
- Список вещей, которые могут понадобиться этой зимой: запаситесь уже, чтобы подготовиться к холодам