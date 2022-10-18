В Украине заработал государственный интернет-магазин по продаже дров для населения

Украинцы могут купить дрова в государственном интернет-магазине "ДроваЄ". На одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

Об этом сообщает министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев.

Чтобы купить дрова нужно:

зайти на ресурс https://drovae.gov.ua/ и авторизоваться через электронную цифровую подпись или банк, в котором обслуживаетесь;

указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие к вам лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии;

определиться с видом и объемом древесины, выбрать функцию с доставкой или без;

оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

"Заготовка дров для украинцев продолжается. Уже реализовано 2 млн 439 тыс. кубометров древесины. На складах сейчас около 187 тыс. кубических метров. Всего до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн кубических метров дров", — говорится в сообщении.

Для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 миллиона гривен. Они пойдут на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Сложный отопительный сезон в Украине

Украинцы готовятся к сложному отопительному сезону и запасаются дровами. По сравнению с прошлым годом цена на дрова в Украине выросла примерно на 25%.

В августе стало известно, что к началу отопительного сезона создать интернет-магазин дров, который будет унифицирован для всей страны. То есть, не выходя из дома, можно будет заказать дрова любой породы – колотые или не колотые.

27 сентября правительство проголосовало постановление по обеспечению дровами территорий, находящихся на линии фронта, временно оккупированных, деоккупированных.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сообщил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя — как только среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов в течение трех дней.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что температурный минимум в жилых помещениях зимой будет понижен до 16 градусов.

Последние две недели войска РФ почти ежедневно атакуют объекты энергетики и критическую инфраструктуру Украины, в результате чего с 10 октября разрушены 30% украинских электростанций.

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