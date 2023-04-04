В Украине заработал новый транспортный переход на границе с Молдовой

Между Украиной и Молдовой приступил к работе дополнительный пограничный переход Березине-Басарабяска, что позволит сократить транзитный маршрут в направлении дунайских портов.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев.

"Информируем вас о начале функционирования дополнительного пограничного перехода между Украиной и Молдовой — Березино-Басарабяска (Августовское-1-Басарабяска). С 25 марта 2023 года вы можете транспортировать экспортные/транзитные грузы в направлении портов Рени, Галац, Джурджу", – говорится в сообщении.

Новый маршрут является альтернативой транзитным маршрутам через пограничные переходы с Молдовой — Сокиряны-Окница и Могилев-Подольский-Велчинец.

Маршрут позволит увеличить объемы перевозки экспортных/транзитных грузов в направлении портов Рени, Галац, Джурджулешт (возможно увеличение объемов 4-10 млн. тонн в год), сократить на 4-6 суток срок доставки экспортных грузов в указанные порты.

В "Укрзализныце" призвали украинских отправителей грузов к активному использованию нового маршрута.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам.

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