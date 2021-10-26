В Украине заработал реестр педофилов: зачем он и у кого будет к нему доступ

В системе уже более сотни педофилов.
В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Сейчас в нем содержатся данные о 171 человеке, который был привлечен к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против детей.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.
"Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных. Реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем", — подчеркнула Высоцкая.
Она уточнила, что при создании и запуске реестра изучался опыт других государств, например, США, Канады, большинства европейских стран, в частности Норвегии, где функционирует одна из лучших "тюрьмовых систем".
"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", — пояснила Высоцкая.
В то же время, заместитель министра юстиции подчеркнула, что внесение новых лиц в реестр будет происходить только по определению суда. Ведь это предотвращает нарушение прав человека и гарантирует беспристрастность решения правоохранителей о появлении определенного лица в этом реестре. Но такой процесс несколько усложняет реализацию этого проекта.
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