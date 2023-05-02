В Украине заработал реестр пропавших без вести: как подать заявку

Доступ к реестру пропавших без вести будут иметь только отдельные должностные лица.

В Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Получить выписку из реестра могут родственники пропавших людей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Данные будут предоставляться представителями Департамента информатизации МВД Украины. Для получения выписки нужно подать в МВД запрос и копии документов, удостоверяющих личность запрашивающего и степень родства с пропавшим лицом.

Отправить обращение можно:

на электронную почту — pgmia@mvs.gov.ua

на адрес МВД — г.Киев, ул. Богомольца, 10, Министерство внутренних дел Украины.

Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко рассказал, что реестр является защищенной базой данных. Доступ к нему будут иметь только отдельные должностные лица: представители Офиса уполномоченного по пропавшим без вести, работники Нацполиции и Департамента информатизации МВД.

"Карточки записей формируются на основе заявлений, поданных родственниками пропавших в Нацполицию. А верификацию каждого лица осуществляет непосредственно Офис уполномоченного по пропавшим без вести", — пояснил он.

По данным МВД, в настоящее время официально подтверждены около 23 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести в результате военных действий.

Напомним, по состоянию на апрель в Украине считают пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих.

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