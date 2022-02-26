В Украине заработала горячая линия для родственников российских оккупантов – Геращенко

Родственники смогут узнать судьбу своих родных.

Сегодня с 19:00 в Украине заработает горячая телефонная линия "Вернись живым из Украины" для родственников российских оккупантов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Родственники российских оккупантов смогут узнать о том, живы ли их родные, взяты в плен или ранены. Также можно будет решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украины".

ВАЖНО! МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ И ПЕРЕСЫЛ В РФ. Сегодня 19:00 начинает свою работу «горячая линия» для родственников... Опубликовано Антоном Геращенко Суббота, 26 февраля 2022 г.

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