В Украине заработала платформа, где отчитываются о конфискованных деньгах и имуществе у пособников Кремля: уже есть первые данные

Вся процедура проводится выдержанно, чтобы сохранить рабочие места и чтобы конфискацию нельзя было признать незаконной.

85 тысяч долларов и более 77 миллионов гривен денежных российских активов конфисковали в Украине.

Данные обнародовали на новой онлайн-платформе от "Трансперенси Интернешнл", отмечают корреспонденты ТСН.

Также в списке конфискованного более 100 объектов недвижимости, около 300 единиц транспорта, акции более 40 предприятий и банков, принадлежавших российским олигархам и украинским коллаборантам.

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Изъятые российские активы по решению Высшего антикоррупционного суда передают в украинский фонд госимущества. С осени российский конфискат будет продаваться на аукционах.

По данным Минфина, бывшие владельцы пытаются максимально усложнить процесс продаж. Для Украины главное не только сменить собственника, но и сохранить предприятие, на котором работают украинцы. "Нет задачи взыскать это в государство, нам нужно передать в собственность от россиян к украинцам и чтобы предприятие приносило пользу. И этот процесс должен идти через суды, чтобы наши дети не расплачивались за ошибки”, — убеждает замминистра экономики Алексей Соболева.

Напомним, что недавно у российского дизайнера-путиниста Артемия Лебедева Высший антикоррупционный суд конфисковал две квартиры в центре Киева.

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