В Украине заработала программа социального жилья: кто и где уже получил квартиры

Минрегион сообщил о начале работы программы временного социального жилья для отдельных категорий украинцев.

Правительство нарабатывает различные механизмы решения жилищной проблемы украинцев, потерявших жилье в результате российской агрессии. Сегодня в Сумах девять семей получили социальное жилье. Еще две семьи поселятся в Ромнах Сумской области.

Об этом рассказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

В ближайшие дни социальное жилье также получат семьи в Чернигове, Житомирской и Киевской областях.

В настоящее время приобретено 60 квартир для временного размещения граждан Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Квартиры по программе предоставляются гражданам "под ключ" — с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Перечень пострадавших, которым предоставляется жилье для временного проживания, определяют областные и городские военные администрации с учетом приоритетности. Приоритетность определяет порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Госмолодежь закупает квартиры для временного проживания внутренне перемещенных лиц в первую очередь из числа многодетных семей и семей, жилье которых было разрушено в результате агрессии России в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Напомним, правительство увеличит компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам.

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