В Украине заработала система цифрового учета военных "Импульс": что о ней известно

ВСУ / © Владимир Зеленский

Реклама

В Вооруженных Силах Украины внедрили новую информационную платформу "Импульс«, созданную собственными ИТ-специалистами армии. Ее главная цель — полностью заменить устаревшие бумажные журналы на современное программное решение, позволяющее быстро работать с личными данными и формировать необходимые документы без лишней бюрократии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины

Что такое «Импульс»

«Импульс» — это электронная система учета личного состава, разработанная специально для нужд армии. Она дает возможность службам персонала оперативно получать достоверные данные о военных, их службе и кадровых изменениях. Благодаря этому командиры могут принимать решения на основе актуальной информации, что делает управление значительно более эффективным.

Реклама

Фактически это первый инструмент цифрового уровня, который планируют применять в каждой воинской части.

Внедрение системы координируют подразделения Министерства обороны и командование Вооруженных Сил.

Какие возможности открывает «Импульс»

автоматическое создание приказов, справок и служебных документов;

хранение и актуализация данных о каждом военнослужащем — от переводов до наград;

проверка численности, ротаций и должностного состава;

генерация различных видов отчетности для командования;

основа для постепенного отказа от бумажных процессов и перехода к полной цифровизации.

Кто будет пользоваться

кадровые службы, которые отвечают за комплектование подразделений и присвоение званий;

строевые части, фиксирующие перемещение военных и учет должностей;

командиры подразделений, которым нужна быстрая и точная информация для планирования боевых задач.

Какие преимущества

упорядоченный и прозрачный учет, где все данные сведены в единую систему;

минимизация ручной работы благодаря автоматизации;

меньше рисков ошибок из-за использования электронных шаблонов;

мгновенное формирование отчетов и статистики.

«Импульс» уже прошел аудит на соответствие стандартам кибербезопасности НАТО. Вся информация обрабатывается в защищенной среде, а уровень доступа определяется должностью и правами пользователя.

В будущем систему планируют интегрировать с другими цифровыми сервисами, которые разрабатываются для ВСУ: «Армия+», системой электронного документооборота (СЕДО) и медицинской информационной платформой. Это должно создать единую экосистему цифровой армии.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине обновили правила ведения воинского учета. Изменения касаются мужчин, которым исполнилось 25 лет .