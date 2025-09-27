- Дата публикации
В Украине заработала система цифрового учета военных "Импульс": что о ней известно
В ВСУ создали уникальную систему «Импульс», которая упрощает работу служб персонала.
В Вооруженных Силах Украины внедрили новую информационную платформу "Импульс«, созданную собственными ИТ-специалистами армии. Ее главная цель — полностью заменить устаревшие бумажные журналы на современное программное решение, позволяющее быстро работать с личными данными и формировать необходимые документы без лишней бюрократии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины
Что такое «Импульс»
«Импульс» — это электронная система учета личного состава, разработанная специально для нужд армии. Она дает возможность службам персонала оперативно получать достоверные данные о военных, их службе и кадровых изменениях. Благодаря этому командиры могут принимать решения на основе актуальной информации, что делает управление значительно более эффективным.
Фактически это первый инструмент цифрового уровня, который планируют применять в каждой воинской части.
Внедрение системы координируют подразделения Министерства обороны и командование Вооруженных Сил.
Какие возможности открывает «Импульс»
автоматическое создание приказов, справок и служебных документов;
хранение и актуализация данных о каждом военнослужащем — от переводов до наград;
проверка численности, ротаций и должностного состава;
генерация различных видов отчетности для командования;
основа для постепенного отказа от бумажных процессов и перехода к полной цифровизации.
Кто будет пользоваться
кадровые службы, которые отвечают за комплектование подразделений и присвоение званий;
строевые части, фиксирующие перемещение военных и учет должностей;
командиры подразделений, которым нужна быстрая и точная информация для планирования боевых задач.
Какие преимущества
упорядоченный и прозрачный учет, где все данные сведены в единую систему;
минимизация ручной работы благодаря автоматизации;
меньше рисков ошибок из-за использования электронных шаблонов;
мгновенное формирование отчетов и статистики.
«Импульс» уже прошел аудит на соответствие стандартам кибербезопасности НАТО. Вся информация обрабатывается в защищенной среде, а уровень доступа определяется должностью и правами пользователя.
В будущем систему планируют интегрировать с другими цифровыми сервисами, которые разрабатываются для ВСУ: «Армия+», системой электронного документооборота (СЕДО) и медицинской информационной платформой. Это должно создать единую экосистему цифровой армии.
