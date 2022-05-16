В Украине заработали камеры автофиксации нарушения ПДД: почему киберэксперты раскритиковали это решение

С сегодняшнего дня, 16 мая, в Украине будет работать фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме.

Ранее камеры автоматической фиксации отключали преимущественно в стратегических целях. Однако из-за увеличения количества аварий их пришлось возобновить.

Об этом говорится в выпуске "Сниданок с 1+1".

Поэтому теперь водителям, нарушившим ПДД, будут приходить письма со штрафами.

128 камер автофиксации заработают в десяти регионах Украины. Приборы включат как в городах, так и в междугородных сообщениях, чтобы уменьшить количество аварий. Однако такое решение одобряют не все. Многие волнуются за безопасность военных и говорят, что враг сможет отслеживать перемещение украинских военных.

Фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме возвращается

"Камеры видеонаблюдения – наиболее уязвимые. По очень простой причине – там примитивное программное обеспечение, там IP-адрес, который просто светится в Интернете, и соответственно с минимальными ресурсами можно получить к нему доступ. Мы сами анализировали снимки с белорусских камер наблюдения. То есть мне пришлось писать специальный алгоритм, который выявлял военную технику на этих камерах. То есть фактически такая же работа могла быть проделана и на наших камерах", — рассказал эксперт по кибербезопасности Михаил Кольцов.

Специалисты говорят, что в начале полномасштабной войны камеры уже стали объектом кибератак. Помочь в этой ситуации могло бы обновление их систем. Но сейчас это практически невозможно. Сможет ли враг использовать включенные камеры в своих целях, пока остается вопросом.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах заработает система автофиксации нарушения ПДД.