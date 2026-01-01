- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 704
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине заработали новые правила для вина: что изменилось для производителей и покупателей с 1 января
Купить фальсификат под видом элитного вина станет значительно сложнее. В Украине обновили правила маркировки этикеток, чтобы защитить потребителей от манипуляций.
Винодельческая отрасль Украины 1 января 2026 года переходит на европейские стандарты работы. Новое законодательство призвано упорядочить рынок и ввести строгую защиту географических названий для отечественных вин, что приблизит украинских производителей к нормам Евросоюза.
Об этом проинформировали в Госпродпотребслужбе.
Закон Украины «О винограде, вине и продуктах виноградарства» предусматривает ряд важных обновлений, которые вступили в силу 1 января.
Новые правила для украинского вина: ключевые новации
«Место прописки» вина
Одним из главных положений закона является усиленная защита географических названий. Отныне, если вино изготовлено в конкретной местности — например, в Бессарабии или на Закарпатье — и имеет уникальные свойства, обусловленные климатом, почвами и традициями производства, использовать его название смогут только производители из этого региона.
Это значит, что
название вина будет привязано к местности;
подделки и псевдобренды станет проще изывать из обращения;
потребитель будет получать достоверную информацию о реальном происхождении напитка;
локальным производителям будет легче выходить на рынки ЕС.
Подобная система давно действует в странах Европы. Так, вино Champagne может происходить только из Шампани, а Prosecco — исключительно из определенных регионов Италии.
Единый реестр виноделов
В рамках реформы государство вводит Виноградарско-винодельческий реестр — централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация:
о виноградниках;
о производителях вина;
о субъектах, которые легально работают на рынке.
Для потребителей это будет означать сокращение объемов «серой» продукции, а для бизнеса — более четкие и прозрачные правила деятельности.
Новые этикетки для вина
Закон также предусматривает обновление классификации вин и введение единых стандартов качества, что непосредственно повлияет на требования к маркировке продукции.
Кроме правил относительно географических указаний, устанавливается ряд обязательных элементов, которые должны быть указаны на этикетке:
название производителя и место производства — без фирм-"прокладок» и нечетких адресов;
тип вина — тихое, игристое, ароматизированное или винный напиток — без маскировки одного под другое, ведь винный напиток нельзя будет оформлять так, чтобы он имел вид классического вина;
сорт винограда, год урожая и крепость — информация, которую можно будет проверить, поэтому ложные обозначения вроде «Каберне 2022» станут невозможными;
характеристики «элитное», «традиционное», «аутентичное» будет разрешено указывать только при наличии подтвержденных оснований — запрещается оформление, имитирующее другой класс вина.
К слову, осенью 2025 года в Лондоне неизвестные ограбили грузовик с закарпатским вином Chateau Chizay, похитив около 3000 бутылок премиальной продукции. Инцидент произошел на стоянке после таможенного контроля: воры вывезли игристое Carpathian Sekt, розовое Pinot Noir и титулованное Late Harvest, оставив только одну паллету.