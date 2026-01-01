В Украине заработали новые правила для вина: что изменилось для производителей и покупателей с 1 января

Вино / © pixabay.com

Винодельческая отрасль Украины 1 января 2026 года переходит на европейские стандарты работы. Новое законодательство призвано упорядочить рынок и ввести строгую защиту географических названий для отечественных вин, что приблизит украинских производителей к нормам Евросоюза.

Об этом проинформировали в Госпродпотребслужбе.

Закон Украины «О винограде, вине и продуктах виноградарства» предусматривает ряд важных обновлений, которые вступили в силу 1 января.

Новые правила для украинского вина: ключевые новации

«Место прописки» вина

Одним из главных положений закона является усиленная защита географических названий. Отныне, если вино изготовлено в конкретной местности — например, в Бессарабии или на Закарпатье — и имеет уникальные свойства, обусловленные климатом, почвами и традициями производства, использовать его название смогут только производители из этого региона.

Это значит, что

название вина будет привязано к местности;

подделки и псевдобренды станет проще изывать из обращения;

потребитель будет получать достоверную информацию о реальном происхождении напитка;

локальным производителям будет легче выходить на рынки ЕС.

Подобная система давно действует в странах Европы. Так, вино Champagne может происходить только из Шампани, а Prosecco — исключительно из определенных регионов Италии.

Единый реестр виноделов

В рамках реформы государство вводит Виноградарско-винодельческий реестр — централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация:

о виноградниках;

о производителях вина;

о субъектах, которые легально работают на рынке.

Для потребителей это будет означать сокращение объемов «серой» продукции, а для бизнеса — более четкие и прозрачные правила деятельности.

Новые этикетки для вина

Закон также предусматривает обновление классификации вин и введение единых стандартов качества, что непосредственно повлияет на требования к маркировке продукции.

Кроме правил относительно географических указаний, устанавливается ряд обязательных элементов, которые должны быть указаны на этикетке:

название производителя и место производства — без фирм-"прокладок» и нечетких адресов;

тип вина — тихое, игристое, ароматизированное или винный напиток — без маскировки одного под другое, ведь винный напиток нельзя будет оформлять так, чтобы он имел вид классического вина;

сорт винограда, год урожая и крепость — информация, которую можно будет проверить, поэтому ложные обозначения вроде «Каберне 2022» станут невозможными;

характеристики «элитное», «традиционное», «аутентичное» будет разрешено указывать только при наличии подтвержденных оснований — запрещается оформление, имитирующее другой класс вина.

К слову, осенью 2025 года в Лондоне неизвестные ограбили грузовик с закарпатским вином Chateau Chizay, похитив около 3000 бутылок премиальной продукции. Инцидент произошел на стоянке после таможенного контроля: воры вывезли игристое Carpathian Sekt, розовое Pinot Noir и титулованное Late Harvest, оставив только одну паллету.