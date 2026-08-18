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В Украине заработают 50 новых камер автофиксации: в каких городах и на каких трассах их установили
В Украине заработают 50 новых камер автофиксации ПДД.
С 20 августа на дорогах Украины заработают 50 новых камер автофиксации нарушений ПДД. В общей сложности в стране их будет работать уже 426.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.
Приборы контроля скорости появятся в населенных пунктах и ключевых автодорогах государственных значений.
Камеры в городах
Ровно:
ул. Млиновская, 26 (направление — ул. Князя Владимира)
ул. Киевская, 6 (направление — ул. Клима Савура)
ул. Соборная, 364 (направление — ул. Коцюбинского)
ул. Защитников Мариуполя, 5 (направление — ул. Киевская)
ул. Романа Шухевича, 2 (направление — ул. Богоявленская)
ул. Кулика и Гудачека, 10 (направление — ул. Млиновская)
перекресток ул. Соборной — Вячеслава Чорновила — Мицкевича (направление — ул. Шопена)
Житомир:
ул. Покровская, 21
ул. Покровская, 148-А
ул. Покровская, 187
перекресток просп. Независимости — ул. Атаманов Соколовских
ул. Чудновская, 103
Смело:
перекресток ул. Независимости — ул. Олеся Гончара
перекресток ул. Героев Холодноярцев — пер. Алексея Цыбко
Черновцы:
ул. Сечевых Стрельцов, 6
ул. Хотинская, 3
Николаев:
перекресток ул. Марка Кропивницкого — ул. Инженерная
Стрый:
перекресток ул. Шевченко — ул. Олесницкого
Камеры на дорогах в областях
Киевская область:
Н-01: 80 км+444 и 79 км+010 (направление — с. Леоновка)
Р-69: 27 км+784 (направление — Киевская ГЭС)
Н-07: 2 км+817 (направление — с. Гоголев)
М-01-01: 0 км+459 (направление — г. Бровары)
М-07: 21 км+843 (направление — г. Киев)
Ровенская область:
М-06: 322 км+490 (направление — с. Колоденко), 299 км+873 (направление — г. Киев), а также 299 км+894, 349 км+001 и 346 км+900 (направление — г. Ровно)
Днепропетровская область:
М-30: 985 км+548 (направление — г. Днепр)
Н-08: 423 км+663 (направление — г. Днепр)
Кировоградская область:
М-30: 784 км+099 (направление — г. Александрия) и 619 км+385 (направление — с. Кринички)
Львовская область:
М-11: 50 км+620 (направление — с. Шегини)
М-09: 110 км+049 (направление — г. Львов)
М-10: 23 км+475 (направление — г. Новояворовск)
Волынская область:
Р-15: 72 км+938 (направление — г. Владимир)
М-19: 155 км+608 (направление — с. Подгайцы) и 154 км+741 (направление — с. Прилуцкое)
Закарпатская область:
Н-13: 229 км+122 (направление — г. Ужгород)
Н-09: 15 км+826 (направление — с. Лалово)
М-06: 805 км+120 (направление — г. Ужгород и г. Мукачево)
Винницкая область:
М-30: 336 км+814 (направление — с. Вербка) и 336 км+906 (направление — с. Общественное)
Житомирская область:
М-21-01: 2 км+283 (направление — г. Житомир)
Тернопольская область:
М-19: 250 км+096 (направление — с. Большие Млиновцы)
Ивано-Франковская область:
Н-18: 4 км+482 (направление — г. Ивано-Франковск)
Черкасская область:
Н-16: 192 км+446 (направление — с. Легедзино)
М-30: 530 км+055 (направление — с. Малая Севастяновка)
Также правоохранители сообщили, что комплекс автоматической фиксации в городе Мукачево (ул. Ивана Франко, 74) отключен от системы.
«Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима. Безопасная скорость — это сохраненные жизни», — напомнили в ведомстве.
Напомним, на дороги Украины вернутся автомобили-«Фантомы» и заработают новые камеры контроля скорости.