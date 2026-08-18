В Украине заработают 50 новых камер автофиксации: в каких городах и на каких трассах их установили

Камера фиксации / © УНИАН

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С 20 августа на дорогах Украины заработают 50 новых камер автофиксации нарушений ПДД. В общей сложности в стране их будет работать уже 426.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

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Приборы контроля скорости появятся в населенных пунктах и ключевых автодорогах государственных значений.

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Камеры в городах

Ровно:

ул. Млиновская, 26 (направление — ул. Князя Владимира)

ул. Киевская, 6 (направление — ул. Клима Савура)

ул. Соборная, 364 (направление — ул. Коцюбинского)

ул. Защитников Мариуполя, 5 (направление — ул. Киевская)

ул. Романа Шухевича, 2 (направление — ул. Богоявленская)

ул. Кулика и Гудачека, 10 (направление — ул. Млиновская)

перекресток ул. Соборной — Вячеслава Чорновила — Мицкевича (направление — ул. Шопена)

Житомир:

ул. Покровская, 21

ул. Покровская, 148-А

ул. Покровская, 187

перекресток просп. Независимости — ул. Атаманов Соколовских

ул. Чудновская, 103

Смело:

перекресток ул. Независимости — ул. Олеся Гончара

перекресток ул. Героев Холодноярцев — пер. Алексея Цыбко

Черновцы:

ул. Сечевых Стрельцов, 6

ул. Хотинская, 3

Николаев:

перекресток ул. Марка Кропивницкого — ул. Инженерная

Стрый:

перекресток ул. Шевченко — ул. Олесницкого

Камеры на дорогах в областях

Киевская область:

Н-01: 80 км+444 и 79 км+010 (направление — с. Леоновка)

Р-69: 27 км+784 (направление — Киевская ГЭС)

Н-07: 2 км+817 (направление — с. Гоголев)

М-01-01: 0 км+459 (направление — г. Бровары)

М-07: 21 км+843 (направление — г. Киев)

Ровенская область:

М-06: 322 км+490 (направление — с. Колоденко), 299 км+873 (направление — г. Киев), а также 299 км+894, 349 км+001 и 346 км+900 (направление — г. Ровно)

Днепропетровская область:

М-30: 985 км+548 (направление — г. Днепр)

Н-08: 423 км+663 (направление — г. Днепр)

Кировоградская область:

М-30: 784 км+099 (направление — г. Александрия) и 619 км+385 (направление — с. Кринички)

Львовская область:

М-11: 50 км+620 (направление — с. Шегини)

М-09: 110 км+049 (направление — г. Львов)

М-10: 23 км+475 (направление — г. Новояворовск)

Волынская область:

Р-15: 72 км+938 (направление — г. Владимир)

М-19: 155 км+608 (направление — с. Подгайцы) и 154 км+741 (направление — с. Прилуцкое)

Закарпатская область:

Н-13: 229 км+122 (направление — г. Ужгород)

Н-09: 15 км+826 (направление — с. Лалово)

М-06: 805 км+120 (направление — г. Ужгород и г. Мукачево)

Винницкая область:

М-30: 336 км+814 (направление — с. Вербка) и 336 км+906 (направление — с. Общественное)

Житомирская область:

М-21-01: 2 км+283 (направление — г. Житомир)

Тернопольская область:

М-19: 250 км+096 (направление — с. Большие Млиновцы)

Ивано-Франковская область:

Н-18: 4 км+482 (направление — г. Ивано-Франковск)

Черкасская область:

Н-16: 192 км+446 (направление — с. Легедзино)

М-30: 530 км+055 (направление — с. Малая Севастяновка)

Также правоохранители сообщили, что комплекс автоматической фиксации в городе Мукачево (ул. Ивана Франко, 74) отключен от системы.

«Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима. Безопасная скорость — это сохраненные жизни», — напомнили в ведомстве.

Напомним, на дороги Украины вернутся автомобили-«Фантомы» и заработают новые камеры контроля скорости.

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