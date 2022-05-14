В Украине заработают камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения: названы города

В Украине с 16 мая снова заработают камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения.

Они прекратили свою работу в начале полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения в стратегических целях в Украине отключили камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Однако даже в условиях войны не стоит забывать о безопасности на дорогах, а потому с 16 мая они снова заработают.

"Система автоматической фиксации уже отлично себя зарекомендовала и доказала свою эффективность до войны. И готова вернуться к работе", — подчеркнул Белошицкий.

Следовательно, с 16 мая система заработает на автодорогах в таких регионах: Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областях. Всего в Украине заработают 128 камер.

Напомним, в Киеве от 16 мая увеличилась продолжительность работы общественного транспорта. Следовательно, метро в столице будет работать с 6:00 до 22:00, а наземный транспорт – 06:00 до 22:30.

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