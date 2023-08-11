В Украине заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: перечень мест

В пятницу, 11 августа, в Украине начнут работу дополнительные 50 камер фиксации нарушений ПДД. Теперь общее количество приборов фиксации составит 215.

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По словам Белошицкого, среди 50 новых комплексов:

31 комплекс работал до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу;

19 приборов контроля заработают впервые.

Расположение комплексов:

Запускаются впервые:

г. Бердичев (1 комплекс)

улица Одесская, 27, направление направления прибора улица Волочаевская;

г. Кривой Рог (2 комплекса)

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица 21-й бригады Национальной гвардии;

Никопольское шоссе, 22, направление направления прибора улица Днепровское шоссе;

г. Сумы (1 комплекс)

улица Харьковская, 111, направление направления прибора улица Войска Запорожского;

г. Ужгород (2 комплекса)

улица Минайская, 8, направление направления прибора улица Антона Макаренко;

улица Минайская, 24, направление направления прибора проспект Свободы;

г. Черновцы (5 комплексов)

проспект Независимости, 125, направление направления прибора улица Героев Майдана;

проспект Независимости, 94, направление направления прибора улица Небесной сотни;

улица Героев Майдана, 160, направление направления прибора улица Александра Щербанюка;

улица Галицкий шлях, 46-В, направление направления прибора улица Клубная;

на 0 км+972 автодороги М-19-03 направление направления прибора Черновицкая объездная дорога;

Винницкая область (2 комплекса)

на 491 км+090 автодороги М-30 направление направления прибора г. Умань;

на 490 км+890 автодороги М-30 направление направления прибора г. Винница;

Закарпатская область (2 комплекса)

на 2 км+395 автодороги Н-09 направление направления прибора с. Верхний Коропец;

на 7 км+734 автодороги М-08 направление направления прибора улица Доманинская;

Тернопольская область (3 комплекса)

на 328 км+315 автодороги М-19 направление направления прибора г. Тернополь;

на 268 км+641 автодороги М-19 направление направления прибора г. Кременец;

на 158 км+740 автодороги М-30 направление направления прибора пгт Великие Борки;

Черновицкая область (1 комплекс)

на 100 км+356 автодороги Р-62 направление направления прибора г. Сторожинец;

Возобновляют работу:

г. Винница (1 комплекс)

проспект Юности, 46, направление направления прибора улица Келецкая;

г. Львов (1 комплекс)

улица Шевченко, 313, направление направления прибора улица Ивана Величковского;

г. Хмельницкий (2 комплекса)

Винницкое шоссе, 8/1, направление направления прибора улица Молдавская;

проспект Мира, 65, направление направления прибора Староконстантиновское шоссе;

г. Сумы (4 комплекса)

улица Харьковская, 96, направление направления прибора в направлении улица Сергея Табалы;

улица Героев Сумщины, 10, направление направления прибора в направлении улица Кустовская;

улица Героев Сумщины, 27, направление направления прибора в направлении площадь Независимости;

улица Героев Крут, 20, направление направления прибора в направлении улица Ивана Харитоненко;

Житомирская область (2 комплекса)

на 127 км+246 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;

на 230 км+853 автодороги М-06 направление направления прибора г. Ровно;

Ивано-Франковская область (1 комплекс)

на 240 км+283 автодороги Н-09 направление прибора улица Грушевского;

Киевская область (11 комплексов)

на 21 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора с. Капитановка;

на 21 км+810 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев;

на 66 км+250 автодороги М-06 направление направления прибора г. Житомир;

на 24 км+400 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 24 км+700 автодороги М-05 направление направления прибора пгт Глеваха;

на 15 км+250 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев;

на 15 км+740 автодороги М-05 направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 9 км +784 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев;

на 9 км +994 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Обухов;

на 49 км+150 автодороги М-03 направление направления прибора г. Харьков;

на 37 км+700 автодороги М-07 направление направления прибора пгт Ворзель;

Кировоградская область (1 комплекс)

на 248 км+169 автодороги М-05 направление направления прибора г. Одесса;

Львовская область (6 комплексов)

на 555 км+730 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов;

на 555 км+662 автодороги М-06 направление направления прибора с. Красив;

на 439 км+352 автодороги М-06 направление направления прибора улица Победы;

на 541+296 автодороги М-06 направление направления прибора г. Каменнополь;

на 16 км+153 автодороги М-11 направление направления прибора г. Львов;

на 21+671 автодороги М-10 направление направления прибора г. Львов;

Одесская область (1 комплекс)

на 465 км+483 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев;

Черниговская область (1 комплекс)

на 11 км+903 автодороги Н-27 направление направления прибора г. Мена;

Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке.

Как сообщалось, в Украине изменились правила техосмотра автомобилей. В частности, обязательный техосмотр будет записываться на камеру.

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