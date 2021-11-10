В Украине заработают пункты поддержки "Дії": что известно

Откроют как минимум сотню центров в разных регионах Украины.

Министерство цифровой трансформации запускает оффлайн пункты поддержки портала "Дії".

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

До 14 ноября обещают открыть более 100 подобных центров в 20 областях страны. Туда смогут обратиться украинцы, чтобы помочь им с генерированием COVID-сертификатов. Такие центры будут расположены в наиболее массовых пунктах вакцинации от коронавируса.

Вице-премьер-министр, министр Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что за помощью к ведомству ежедневно обращаются около полутысячи человек. Большинство из них пенсионеры, нуждающиеся в дополнительной консультации.

Как сообщалось, COVID-сертификат – это защищенный документ в телефоне, на бумаге или на другом носителе, который можно загрузить через Портал электронных услуг "Дія" или в мобильном приложении "Дія". Его можно сформировать после получения одной или двух доз вакцины, поэтому существует: "желтый" СOVID-сертификат и "зеленый" COVID-сертификат.

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