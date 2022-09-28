В Украине зарегистрировали четвертый случай обезьяньей оспы: вспыхнет ли эпидемия

Во вторник, 27 сентября, в Украине зарегистрировали четвертый случай заражения обезьяньей оспой.

Но Украине пока не грозит эпидемия обезьяньей оспы.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"В Украине уже 4 случая оспы обезьян, но эпидемического потенциала нет", – сказал Кузин.

Он добавил, что главной профилактикой заражения является мытье рук, избегание тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы болезни. Также следует избегать походов в сауны или на частные вечеринки.

Напомним, обезьянья оспа — редкая инфекция, в большинстве своем распространяющаяся через диких животных в частях Западной и Центральной Африки. Среди симптомов – лихорадка и характерная сыпь. Болезнь обычно распространяется при тесном контакте и редко обнаруживается за пределами Африки.

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