В Украине зарегистрировали четвертый случай обезьяньей оспы: вспыхнет ли эпидемия

Во вторник, 27 сентября, в Украине зарегистрировали четвертый случай заражения обезьяньей оспой.
Но Украине пока не грозит эпидемия обезьяньей оспы.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона.
"В Украине уже 4 случая оспы обезьян, но эпидемического потенциала нет", – сказал Кузин.
Он добавил, что главной профилактикой заражения является мытье рук, избегание тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы болезни. Также следует избегать походов в сауны или на частные вечеринки.
Напомним, обезьянья оспа — редкая инфекция, в большинстве своем распространяющаяся через диких животных в частях Западной и Центральной Африки. Среди симптомов – лихорадка и характерная сыпь. Болезнь обычно распространяется при тесном контакте и редко обнаруживается за пределами Африки.
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