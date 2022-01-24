В Украине зарегистрировали еще один случай полиомиелита: родители двухлетнего мальчика отказались от прививки

В Украине зарегистрировали еще один случай полиомиелита: родители двухлетнего мальчика отказались от прививки

Симптомы заболевания у мальчика выявили 13 декабря 2021 года во время пребывания во Львовской больнице.

У двухлетнего мальчика из Закарпатья подтвердили заболевание полиомиелитом. Это второй случай заболевания вторым типом полиовируса в Украине.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"Ребенка лечили от другого заболевания. 24 декабря у него возникли признаки неврологического синдрома (вялого нижнего парапареза), поражающего конечности. 28 декабря 2021 года отобранные образцы направили в Центр общественного здоровья. Положительный результат 24 января подтвердили в лаборатории ВОЗ в Хельсинки", — говорится в сообщении.

По словам мамы, ребенок не привит из-за отказа родителей, контактов с детьми, которые недавно получили прививку, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер не имеет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализовано.

Напомним:

В Украине с 1 февраля стартует кампания по вакцинации от полиомиелита детей от шести месяцев до шести лет, не вакцинированных вовремя.

Таким образом государство реагирует на вспышку полиомиелита, которая произошла осенью в Ровенской и Закарпатской областях. Следует заметить, что полуторагодовалый ребенок остается парализованным. Кроме того, 15 детей являлись носителями вируса.

1 февраля стартует кампания по прививкам от полиомиелита детей от 6 месяцев до 6 лет | Новости Украины

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