В Украине зарегистрировали еще один случай полиомиелита: родители двухлетнего мальчика отказались от прививки

Симптомы заболевания у мальчика выявили 13 декабря 2021 года во время пребывания во Львовской больнице.
У двухлетнего мальчика из Закарпатья подтвердили заболевание полиомиелитом. Это второй случай заболевания вторым типом полиовируса в Украине.
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Ребенка лечили от другого заболевания. 24 декабря у него возникли признаки неврологического синдрома (вялого нижнего парапареза), поражающего конечности. 28 декабря 2021 года отобранные образцы направили в Центр общественного здоровья. Положительный результат 24 января подтвердили в лаборатории ВОЗ в Хельсинки", — говорится в сообщении.
По словам мамы, ребенок не привит из-за отказа родителей, контактов с детьми, которые недавно получили прививку, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер не имеет. Семья проживает в отдельном доме, условия проживания удовлетворительные, водоснабжение децентрализовано.
Напомним:
В Украине с 1 февраля стартует кампания по вакцинации от полиомиелита детей от шести месяцев до шести лет, не вакцинированных вовремя.
Таким образом государство реагирует на вспышку полиомиелита, которая произошла осенью в Ровенской и Закарпатской областях. Следует заметить, что полуторагодовалый ребенок остается парализованным. Кроме того, 15 детей являлись носителями вируса.
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