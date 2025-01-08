В Украине зарегистрировали первое лекарство на основе каннабиса

Лекарство можно на основе каннабиса будет приобрести в аптеках по электронному рецепту врача по имени пациента.

В Украине зарегистрировали первый медицинский препарат на основе медицинского каннабиса. Это оральные капли испанского производства.

Об этом говорится в заявлении благотворительного фонда "Пациенты Украины".

Член парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина анонсировала, что лекарство на основе медицинского каннабиса появится в украинских аптеках уже в начале 2025 года.

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"Прошел год, как в Украине приняли закон о легализации медицинского каннабиса. За это время украинскую систему на законодательном уровне подготовили к легализации медпрепаратов. Первый производитель уже зарегистрировал активный фармацевтический ингредиент (АФИ), поэтому скоро первое лекарство появится в аптеках", – рассказала народный депутат.

Кроме оральных капель с каннабиса, в аптеках будут продаваться твердые капсулы, дентальные пасты и гели. Министерство здравоохранения утвердило эти формы лекарств в 2024 году.

В Минздраве также был принят перечень заболеваний и состояний, при которых врачи смогут назначать лечение медицинским каннабисом. Так, лечение будет доступно для пациентов с хронической болью, болезнью Паркинсона, тошнотой и рвотой, вызванной химиотерапией, синдромом Туретта, фармрезистентной эпилепсией, заболеваниями, вызывающими судорожные приступы в детском возрасте и анорексией вследствие ВИЧ.

Лекарство можно будет приобрести в аптеках по электронному рецепту врача на имя пациента.

Аптеки, которые будут производить лекарства, должны иметь три лицензии – на розничную торговлю, изготовление препаратов и оборот наркотических веществ.

Заметим, по оценкам Минздрава, в лекарствах на основе медицинского каннабиса нуждаются 6 млн пациентов.

Напомним, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №7457 о медицинском каннабисе. Закон заработал в середине июля 2024 года.

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