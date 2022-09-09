В Украине зарегистрировали рекордное количество браков во время войны: более 100 тысяч

Это абсолютный рекорд за последние 7 лет.

За первые полгода 2022 года в Украине было зарегистрировано рекордное количество браков — 103 903. Это на 21% больше, чем за тот же период в 2021 году и абсолютный рекорд за последние 7 лет.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По количеству бракосочетаний лидирует прифронтовая Днепропетровская область — за этот период в регионе было зарегистрировано 13 025 семей.

Рост числа новых семей наблюдается во всех тыловых областях, кроме Черновицкой. Там с начала года количество браков снизилось на 11% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Количество разводов, зарегистрированных в ЗАГСах, снизилось почти вдвое — на 42% по отношению к первому полугодию 2021: 7632 расторжений брака против 13153 — 2021.

Интересно, что лидером по количеству разводов так же, как и по количеству браков, стала Днепропетровская область — 943 развода.

Фото: Опендатабот

Напомним, Украина потребует от России по меньшей мере 300 млрд долларов репараций за ущерб, нанесенный в результате вторжения РФ.

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