В Украине зарегистрировали рекордное количество ФЛП во время войны

В Украине зарегистрировали рекордное количество ФЛП во время войны

Количество регистраций новых юридических лиц стабильно.

В Украине за последнюю неделю мая было зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП – 4454. Это самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Opendatabot.

Количество регистраций новых юридических лиц стабильное. За последнюю неделю появилось 643 новых компании. Это средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад.

Напомним, в приложении "Дія" появится кнопка "усыновление". Заявку на консультацию можно будет подать с 1 июня, однако все остальные функции будут постепенно появляться до конца августа.

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