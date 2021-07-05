В Украине зарегистрировали вакцину Janssen против COVID-19: для полной иммунизации достаточно одной дозы

В Украине зарегистрировали вакцину Janssen против COVID-19: для полной иммунизации достаточно одной дозы

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

2 июля 2021 года Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Janssen — это векторная вакцина разработана, фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Напомним, что на 5 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 2 925 380 человек. Более 850 тысяч украинцев уже получили две дозы прививки.

Также украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.

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