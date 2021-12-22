В Украине зарегистрирован пассажирский самолет с рекордным количеством мест: куда он будет курсировать

В Украине зарегистрирован пассажирский самолет с рекордным количеством мест: куда он будет курсировать

Самолет будет одновременно месяца и для бизнес-, и для экономкласса, общим количеством 531 сиденье.

Чартерная авиакомпания Azur Air Ukraine внесла в реестр гражданских воздушных судов Украины дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER. Его емкость является рекордной для украинской авиации и составляет 531 кресло.

Об этом сообщает avianews.com.

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По данным госреестра, воздушное судно выпущено в 2007 году. До 2019 года самолет курсировал в Emirates, а затем эксплуатировался в российской авиакомпании Azur Air.

Последний полет воздушное судно совершило 25 ноября из Москвы в Анталию. До этого Boeing 777 летал по туристическим направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

В ноябре авиакомпания Azur Air Ukraine сообщила, что Boeing 777 будет иметь одновременно места и для бизнес-, и для экономкласса, общим количеством 531 сиденье.

Следует отметить, что самолет имеет очень плотное размещение сидений, что может сказаться на удобстве во время продолжительных перелетов. К примеру, Emirates ставит в свои Boeing 777-300ER лиш от 364 до 442 кресел.

В компании Azur Air Ukraine сообщают, что Boeing 777-300ER уже в ближайшие недели может начать возить туристов в направлении Карибского бассейна – на Доминикану и мексиканский Канкун.

Напомним, испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines с 7 декабря начал регулярные пассажирские рейсы между Парижем и Киевом. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Киева дважды в неделю – каждый вторник и воскресенье.

Однако между Украиной и Италией количество авиарейсов сократилось. Отныне количество перелетов в Рим и Милан значительно снизится, по крайней мере, до февраля 2022 года. Такому решению предшествовало установление Италией новых противоэпидемических ограничений.

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