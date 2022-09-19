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В Украине зарегистрирован второй случай обезьяньей оспы — Минздрав

В Украине зарегистрирован второй случай обезьяньей оспы — Минздрав

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В Украине зарегистрирован второй случай обезьяньей оспы — Минздрав

Ілюстративне фото: emergency-live.com

По словам пациента, сыпь появилась еще в конце августа. Обращение в больницу состоялось несколько дней назад.

Сегодня в Украине зарегистрирован второй случай оспы обезьян.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В настоящее время пациент госпитализирован со следующими симптомами: повышенная температура, сыпь на лице, полости рта, руках.

По словам пациента, сыпь появилась еще в конце августа. Обращение в больницу состоялось несколько дней назад.

"Именно поэтому призываем всех, кто имеет похожие на оспу обезьян симптомы, сразу обращаться за медицинской помощью и самоизолироваться. Это важно, чтобы не подвергать других людей опасности", — подчеркнули в министерстве.

В Минздраве напомнили, что первый случай соответствующего заболевания был зарегистрирован в Украине 15 сентября.

Отмечено, что между собой указанные случаи, по предварительным данным, не связаны.

Обезьянья оспа — редкая инфекция, которая в основном распространяется через диких животных в частях Западной и Центральной Африки. Среди симптомов – лихорадка и характерная сыпь. Болезнь обычно распространяется при тесном контакте и редко обнаруживается за пределами Африки.

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