В Украине зарегистрирована петиция о размещении ядерного оружия США: у Медведева — истерика

Инициативу размещения ядерного оружия от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением поддержал пока 251 человек.

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на зарегистрированную в Украине петицию о размещении американского ядерного оружия.

Указанная петиция зарегистрирована на сайте главы государства Владимира Зеленского 30 марта.

В петиции дан призыв к размещению ядерного оружия США на территории Украины.

В первый же день петицию подписали 215 человек. Для рассмотрения президентом Украины нужно набрать 25 тысяч голосов.

Документ уже прокомментирован в Кремле.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на петицию предложил составить в РФ петицию о превентивном ядерном ударе, о чем написал в собственном Telegram-канале.

Медведев предложил инициировать российскую "петицию о предупредительном (или превентивном) ядерном ударе", если президент США Джо Байден привезет в Киев "чемодан с кодами".

"Танки и ракеты поставляют, самолеты почти готовы давать. Смотришь, и ядерное оружие свое отдадут", — добавил чиновник.

Напомним, Дмитрий Медведев не скрывает уже имперские амбиции Кремля, заявив, что Украина всегда была частью "Великой России".

Тем временем глава Кремля Путин объявил весенний призыв на военную службу.

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