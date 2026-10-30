В Украине зарегистрировано землетрясение: сейсмологи зафиксировали подземные толчки

Землетрясение / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 30 октября 2026 года, на территории Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Реклама

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в Мачуховской громаде Полтавского района на глубине 8 километров. По официальной классификации это землетрясение относится к категории едва ощутимых.

Реклама

Сейсмологи обращаются к жителям региона с просьбой предоставить обратную связь.

«Если вы испытывали землетрясение, оставьте сообщение о ваших ощущениях по этой ссылке — это поможет нам уточнить энергетические параметры землетрясения», — отмечают в Главном центре специального контроля.

Землетрясение на Полтавщине / © gcsk.gov.ua

Землетрясение на Полтавщине_карта / © gcsk.gov.ua

Напомним, 19 сентября в Хмельницкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, 17 сентября землетрясение было зафиксировано во Львовской области.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров