В Украине зарегистрированы случаи опасного инфекционного заболевания — Минздрав

В Минздраве отметили, что болезнь может привести к серьезным осложнениям.

В Украине зарегистрировано несколько случаев опасного и высокозаразного инфекционного заболевания – кори.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В Минздраве отметили, что корь может привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту, а также инвалидности и смерти.

"Инфекция чрезвычайно заразна — из 10 невакцинированных и без иммунитета лиц, контактировавших с больным корью, 9 также заболевают. Поэтому в зоне риска все невакцинированные дети и взрослые", — предупредили в министерстве.

Группы людей, для которых корь особенно опасна, это:

Дети младше года, в которых корь может иметь тяжелые последствия.

Дети с бронхиальной астмой, диабетом, муковисцидозом, онкологическими или другими хроническими заболеваниями. Они также имеют более высокий риск серьезных осложнений после кори.

У беременных болезнь может повлечь за собой преждевременные роды или привести к рождению ребенка с критически малым весом. Ребенок может переболеть корью в утробе матери и иметь серьезные последствия – повреждение мозга.

Высокий риск заболеть также невакцинированные медицинские работники.

Специалисты отметили, что специфического лечения кори не существует. Единственной надежной защитой является вакцинация.

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