- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 864
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирства: причина
Генпрокуратура засекретила данные о СЗЧ и дезертирстве военных во время военного положения.
В Офисе генерального прокурора подтвердили, что засекретили данные об уголовных правонарушениях, связанных с самовольным оставлением военными своих частей (СЗЧ) и дезертирством.
Об этом передает пресс-служба Офиса генпрокура.
Там сообщили, что уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407 (СЗЧ), 408 (дезертирство) и другими статьями о военных уголовных правонарушениях, относятся к категории сведений с ограниченным доступом.
В Офисе генпрокурора пояснили, что ограничение доступа к такой информации является вынужденным шагом, направленным на:
защиту национальной безопасности;
недопущение использования таких данных против Украины;
сохранение стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны;
противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора.
Почему эта информация ограничивается
Такая информация может быть использована:
для дискредитации сил обороны;
для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии военнослужащих;
для оценки уровня дисциплины, боеспособности подразделений и мобилизационной работы;
как инструмент информационно-психологических операций против Украины, направленных на подрыв доверия к военному руководству и обороноспособности государства.
«Распространение даже обобщенных статистических данных о количестве таких правонарушений может нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности, в частности путем создания благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды», — пояснили в прокуратуре.
Какие именно сведения ограничиваются
В период действия военного положения подлежат ограничению:
обобщенные статистические данные о СЗЧ и дезертирстве;
информация о лицах, совершивших такие правонарушения;
информация, содержащаяся в документах органов и связанная с указанной категорией уголовных правонарушений.
Ограничивается обнародование данных о СЗЧ и дезертирстве на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры.
В то же время отмечается, что такие ограничения введены только в период действия военного положения в Украине.
Ранее военный и общественный деятель Игорь Луценко обратил внимание, что Офис генпрокурора в своем статистическом отчете за ноябрь не предоставил данные о количестве дел о СЗЧ и дезертирстве.
Он предположил, что это связано с тем, как в октябре зафиксировали абсолютный рекорд в регистрации таких производств.
Напомним, начальник Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько заявил, что «даже в России такого количества СЗЧ нет».