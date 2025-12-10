В Украине засекретили данные о количестве СЗЧ и дезертирства: причина

Почему Офис генпрокурора скрыл данные о дезертирстве / © скриншот с видео

Реклама

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что засекретили данные об уголовных правонарушениях, связанных с самовольным оставлением военными своих частей (СЗЧ) и дезертирством.

Об этом передает пресс-служба Офиса генпрокура.

Там сообщили, что уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407 (СЗЧ), 408 (дезертирство) и другими статьями о военных уголовных правонарушениях, относятся к категории сведений с ограниченным доступом.

Реклама

В Офисе генпрокурора пояснили, что ограничение доступа к такой информации является вынужденным шагом, направленным на:

защиту национальной безопасности;

недопущение использования таких данных против Украины;

сохранение стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны;

противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора.

Читайте также Первое СЗЧ и "дезертиры-рецидивисты": в Третьей штурмовой указали на разницу

Почему эта информация ограничивается

Такая информация может быть использована:

для дискредитации сил обороны;

для формирования ложных выводов о морально-психологическом состоянии военнослужащих;

для оценки уровня дисциплины, боеспособности подразделений и мобилизационной работы;

как инструмент информационно-психологических операций против Украины, направленных на подрыв доверия к военному руководству и обороноспособности государства.

«Распространение даже обобщенных статистических данных о количестве таких правонарушений может нанести существенный вред оборонной деятельности и информационной безопасности, в частности путем создания благоприятной среды для манипуляций и враждебной пропаганды», — пояснили в прокуратуре.

Какие именно сведения ограничиваются

В период действия военного положения подлежат ограничению:

Реклама

обобщенные статистические данные о СЗЧ и дезертирстве;

информация о лицах, совершивших такие правонарушения;

информация, содержащаяся в документах органов и связанная с указанной категорией уголовных правонарушений.

Ограничивается обнародование данных о СЗЧ и дезертирстве на официальных информационных ресурсах органов прокуратуры.

В то же время отмечается, что такие ограничения введены только в период действия военного положения в Украине.

Ранее военный и общественный деятель Игорь Луценко обратил внимание, что Офис генпрокурора в своем статистическом отчете за ноябрь не предоставил данные о количестве дел о СЗЧ и дезертирстве.

Он предположил, что это связано с тем, как в октябре зафиксировали абсолютный рекорд в регистрации таких производств.

Реклама

Напомним, начальник Управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько заявил, что «даже в России такого количества СЗЧ нет».