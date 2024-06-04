В Украине заставят АЗС поднять цены на топливо: Рада поддержала повышение стоимости

Бензин в Украине обойдется в 359 евро за 1000 л.

Верховная Рада одобрила законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Европейском союзе.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, 227 депутатов поддержали за основу не правительственный законопроект, а альтернативный №11256-2.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

Отмечается, что депутаты предлагают следующие ставки акцизного налога на топливо:

бензин – 359 евро за 1000 л.;

дизельное топливо – 330 евро за 1000 л.;

сжиженный газ – 70 евро за 1000 л.

Напомним, первое повышение цены должно состояться уже в июле. Планируется увеличить размер акцизов на бензин до 359 евро за 1000 л (+68,1%), на ДТ – до 330 евро за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277 ,00 евро за 1000 л (в 5,32 раза).

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