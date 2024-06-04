В Украине заставят АЗС поднять цены на топливо: Рада поддержала повышение стоимости

Бензин в Украине обойдется в 359 евро за 1000 л.
Верховная Рада одобрила законопроект о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Европейском союзе.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, 227 депутатов поддержали за основу не правительственный законопроект, а альтернативный №11256-2.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.
Отмечается, что депутаты предлагают следующие ставки акцизного налога на топливо:
- бензин – 359 евро за 1000 л.;
- дизельное топливо – 330 евро за 1000 л.;
- сжиженный газ – 70 евро за 1000 л.
Напомним, первое повышение цены должно состояться уже в июле. Планируется увеличить размер акцизов на бензин до 359 евро за 1000 л (+68,1%), на ДТ – до 330 евро за 1000 л (в 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277 ,00 евро за 1000 л (в 5,32 раза).
Читайте также: