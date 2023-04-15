В Украине затопило десятки населенных пунктов: что говорят о ситуации в ГСЧС

В Украине остаются подтопленными около 600 домохозяйств.

В Украине продолжается сезонное повышение уровня воды. Самая сложная ситуация в Волынской, Ровенской и Черкасской областях.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

"Остаются подтопленными около 600 домохозяйств (города, подворья) в 14 населенных пунктах, также подтоплены 28 жилых домов", — говорится в сообщении.

В Волынской, Ровенской и Черкасской области подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: в Черниговской области – до 29 и в Киевской – до одного. Организован объезд в эти населенные пункты.

Спасатели с начала работ:

подвезли для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 138 кг продуктов питания;

перевезли через водные препятствия более 1 тыс. 200 человек, эвакуированы 15 граждан;

откачали около 10 тыс. куб. воды из 72 домохозяйств.

В Черниговской области дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и привлечено 8 плавсредств. Всего для оказания помощи населению от ГСЧС привлечено более 356 человек и 133 ед. техники.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля сезонное повышение уровня воды зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

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