В Украине завершается основная сессия ВНО: абитуриенты сдают тест по географии

Экзамен сдавать 175 тысяч человек.

Сегодня, 15 июня, в Украине тестом по географии завершается основная сессия внешнего независимого оценивания.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

На ВНО по этому предмету зарегистрировались на него более 175 тысяч участников. Традиционно экзамен начнется в 11:00, но за 10 минут до этого времени абитуриентов в пункты тестирования уже не будут пускать. Допуск участников к пункту начнется в 9:50.

С собой участник ВНО должен иметь:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или другой документных, удостоверяющий личность;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Дополнительная сессия ВНО для тех, кто по уважительным причинам пропустил основную, стартует 26 июня, а с 1 июля в Украине начнется вступительная кампания в вузы. Именно в этот день можно будет регистрировать специальные электронные кабинеты абитуриентов. Через две недели после этого университеты начнут принимать заявления и документы.

Как сообщалось, 21 мая в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по химии. ВНО продлится до 15 июня. Тогда выпускники школ будут сдавать экзамен по географии.

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