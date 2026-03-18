В Украине завершается отопительный сезон: где уже отключают тепло

В Николаеве с 24 марта завершается отопительный сезон. Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета в среду, 18 марта.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Как отметили в городском совете, главной причиной стало устойчивое потепление: в течение трех дней подряд среднесуточная температура воздуха держалась выше +8°C, что является стандартным условием для отключения систем.

«Отопление прекратят с 24 марта на всех объектах, кроме заведений социальной сферы. Теплоснабжение могут продлить в детских садах, больницах, роддомах и амбулаториях за отдельными обращениями соответствующих управлений», — отметили в городском совете.

Также добавили, что полное прекращение теплоснабжения будет происходить постепенно — коммунальщики и потребители должны завершить все технические процессы в течение пяти дней после принятия решения.

В городском совете заверили, что платежи за отопление, а также суммы льгот и субсидий будут перечислены в соответствии с фактическими датами завершения подачи тепла. Все финансовые перерасчеты теплоснабжающие компании должны быть выполнены в течение месяца.

