В Украине завершается отопительный сезон: где уже отключают тепло
В Николаеве завершают отопительный сезон. Уже известно, когда будут выключать тепло в домах.
В Николаеве с 24 марта завершается отопительный сезон. Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета в среду, 18 марта.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Как отметили в городском совете, главной причиной стало устойчивое потепление: в течение трех дней подряд среднесуточная температура воздуха держалась выше +8°C, что является стандартным условием для отключения систем.
«Отопление прекратят с 24 марта на всех объектах, кроме заведений социальной сферы. Теплоснабжение могут продлить в детских садах, больницах, роддомах и амбулаториях за отдельными обращениями соответствующих управлений», — отметили в городском совете.
Также добавили, что полное прекращение теплоснабжения будет происходить постепенно — коммунальщики и потребители должны завершить все технические процессы в течение пяти дней после принятия решения.
В городском совете заверили, что платежи за отопление, а также суммы льгот и субсидий будут перечислены в соответствии с фактическими датами завершения подачи тепла. Все финансовые перерасчеты теплоснабжающие компании должны быть выполнены в течение месяца.
