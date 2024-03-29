В Украине завершают отопительный сезон: что будет с "Пунктами незламности"

Ряд громад и городов по всей Украине уже приняли решение о завершении отопительного сезона из-за потепления.

Отключение отопления позволит лучше сбалансировать энергосистему страны и начать подготовку к следующей зиме.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Из-за приемлемых погодных условий ряд громад и городов уже приняли решение о завершении отопительного сезона. Отключение отопления позволит лучше сбалансировать энергосистему", – сказал он.

Премьер добавил, что ремонт электросетей не останавливается ни на минуту. В настоящее время уже идет накопление ресурсов для следующей зимы.

В то же время несмотря на завершение отопительного сезона, "Пункты незламности" продолжат работать. Их функционирует по стране более 10 тысяч. Правительство одобрило постановление, нормирующее вопросы перевода их работы на постоянную основу и использования имущества "Пунктов незламности, в частности генераторов, старлинков и другого оборудования.

Напомним, в связи с прогнозируемым существенным потеплением столица Украины начала завершение отопительного сезона 28 марта. Впоследствии аналогичное решение поддержали Львов и Тернополь.

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