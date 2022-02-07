В Украине "желтых" регионов стало больше: обновлены зоны карантина

В Украине "желтых" регионов стало больше: обновлены зоны карантина

"Красная" зона действует в двух областях.

В Украине по состоянию на 7 февраля из-за ситуации с COVID-19 две области находятся в "красной" зоне, еще 18 областей и Киев — в "оранжевой" зоне, четыре — в "желтой".

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Оранжевыми" на сегодняшний день являются город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В Ивано-Франковской и Ровенской областях действует "красная" зона. Кировоградская, Полтавская, Запорожская и Днепропетровская области находятся в "желтой" зоне.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, 6 февраля в Украине выявили 23 378 подтвержденных случаев COVID-19, умерли – 115 человек, 5 024 – поправились.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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