В Украине женщин обязали стать на военный учет: при каких условиях украинок могут призвать на службу

В Украине женщин обязали стать на военный учет: при каких условиях украинок могут призвать на службу

Соответствующий приказ Министерства обороны уже вступил в силу.

В Украине женщины обязали стать на военный учет. В Командовании Сухопутных войск объяснили цель такого решения и назвали условия, при которых украинок могут призвать на службу.

"В мирное время происходит накопление военного ресурса, проводится качественная и количественная характеристика всех военных специальностей... В крайней необходимости такие военные специалисты будут вызваны на военную службу. Действительно, в случае введения военного положения, или в особый период во время мобилизации. Хочу подчеркнуть, что у нас прошло шесть волн мобилизации, мы за эти шесть волн призвали почти 200 тысяч человек. Ни одна женщина без ее согласия на службу не попала", — пояснили в ведомстве.

Напомним, в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, которые должны состоять на военном учете. Поэтому на учет военнообязанных теперь будут брать украинок, у которых есть профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве – 60 лет.

В перечень профессий, упоминаемых в приказе, входят 35 сфер деятельности, охватывающих почти весь спектр рынка труда – от общественного питания до банковского дела. Более подробный список профессий, который обязывает женщин стать на военный учет, можно посмотреть здесь.

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