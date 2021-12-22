В Украине женщин определенных профессий обязали стать на военный учет: кого это касается

В Украине женщин определенных профессий обязали стать на военный учет: кого это касается

Разъяснения относительно того, как выполнить этот приказ, в Минобороны сообщат позже.

В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, которые должны состоять на военном учете.

Приказ Минобороны №313 был зарегистрирован в Министерстве юстиции еще 3 декабря 2021 года, а недавно он был официально опубликован.

Согласно этому документу, на военном учете должны состоять работницы, занятые в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда – от общественного питания до банковского дела.

В этом перечне самые разные профессии (как руководители производственных подразделений и органов власти, так и обычные рабочие и служащие) получили родственные военно-учетные специальности.

Теперь работодатель должен проконтролировать наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников — не только у мужчин, но и у женщин. За прием на работу работника без нахождения на учете предусмотрен штраф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки – от 5100 до 8500 грн.

Согласно ст. 28 Закона о воинской обязанности, предельный возраст пребывания в запасе – до 60 лет.

Полный список профессий, получивших военно-учетные специальности, можно просмотреть по ссылке.

Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова в комментарии "Громадське радіо" сообщила, что до конца следующей недели на сайте военкоматов или Министерства обороны появится разъяснение о том, как женщинам впервые стать на военный учет. Будет рассматриваться возможность пройти эту бюрократическую процедуру онлайн, если это будет разрешено с точки зрения безопасности.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об усиленных мерах, которые принимаются для прикрытия мостов, ГЭС, АЭС и других важных инфраструктурных объектов из-за сложной ситуации у границ Украины.

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