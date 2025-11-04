В Украине впервые осудили за видео в TikTok: что публиковала женщина

TikTok

Приморский районный суд Одессы объявил приговор женщине, которая из-за собственного TikTok-аккаунт распространяла материалы, которые, по выводам следствия, могли нанести вред обороноспособности Украины. Суд признал ее виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил во время военного положения.

Об этом сообщает Судебно-юридическая практика.

Как отмечается в материалах уголовного дела № 522/3258/25, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что жительница Одессы в течение декабря 2024 — января 2025 года систематически публиковала в своем профиле TikTok видеоролики, в которых демонстрировались эпизоды мобилизационных действий. территориальных центров комплектования.

Каждый ролик сопровождался комментариями, которые, по мнению следователей, имели деморализующее содержание и потенциально могли быть использованы врагом для корректировки действий против украинских сил обороны.

В материалах суда говорится, что в начале апреля 2024 у обвиняемой возник умысел на препятствование деятельности военнослужащих, несмотря на осознание факта, что Россия ведет полномасштабную агрессию против Украины. Именно этот момент стал ключевым в определении состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — «препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период».

Следователи собрали комплекс доказательств

видеофайлы с ее страницы, фиксировавшие моменты мобилизационных мероприятий;

аналитику, указывающую более чем на 150 000 подписчиков, что значительно повышало влияние контента;

экспертизы, подтвердившие наличие скрытых призывов во избежание мобилизации;

данные из удаленного смартфона, доказывающие загрузку видео именно из этого устройства.

Отдельные фрагменты, рассмотренные изолированно, могли показаться обыденными, однако в совокупности они создали последовательную картину преднамеренного распространения материалов, способных влиять на общественные и информационную безопасность.

Во время судебных прений стороны заняли противоположные позиции

Прокурор отмечал, что действия обвиняемой были сознательными и систематическими, а распространение подобных видео во время войны создает риск для государственной безопасности.

Защитник, в свою очередь, утверждал, что его подзащитная не намеревалась нанести вред, не владела секретной информацией и «положительно характеризуется» в быту.

После рассмотрения всех доказательств суд признал женщину виновной по предъявленному обвинению и назначил пять лет лишения свободы. В то же время, на основании ст. 75 УК Украины, суд принял решение освободить ее от отбывания наказания с испытанием — установив испытательный срок два года.

Суд также возложил на осужденную обязанности:

периодически появляться в орган пробации;

сообщать об изменении места жительства, работы или учебы;

не нарушать установленные ограничения в сети.

В приговоре подчеркивается, что даже при отсутствии прямого умысла, подобные действия представляют реальную угрозу обороноспособности страны, ведь способствуют распространению дезинформации и могут быть использованы враждебными структурами для информационно-психологического воздействия.

Прецедент в цифровой юриспруденции

Этот случай в Приморском райсуде стал одним из первых, когда материалы из TikTok были расценены не только как проявление общественной активности, но и как полноценное доказательство по уголовному делу. Суд признал, что даже короткие видео в соцсетях способны оказывать прямое влияние на национальную безопасность.

Решение создало прецедент: после этого приговора пользователи TikTok в Одессе и других регионах стали более осторожно относиться к контенту, связанному с военными темами. В соцсетях уменьшилось количество видео, на которых видны блокпосты, военная техника или места мобилизационных действий.

Специалисты цифровой безопасности напоминают, что социальные сети давно перестали быть нейтральным пространством. Каждый пользователь становится микромедиа, а любое действие — публикация, комментарий или хэштег — может иметь правовые последствия.

Юристы отмечают, что такое дело — знак нового времени. Правоохранительная система постепенно формирует подходы к оценке намерения онлайн-деятельности, а суды начинают учитывать специфику цифровой среды, алгоритмы и охват контента.

Для судей это означает необходимость изучать механизмы функционирования социальных платформ, для следователей — ужесточение требований к фиксации электронных доказательств, а для пользователей — осознание собственной ответственности за любое действие в сети.

