В Украине женщину заставили возвращать государству 250 тыс. грн социальных выплат

Украинку заставили вернуть соцпомощь

Тячевский районный суд Закарпатской области вынес приговор местной жительнице, которая в течение семи лет незаконно получала государственную социальную помощь. Женщина систематически вводила в заблуждение органы соцзащиты, скрывая наличие в семье нескольких транспортных средств и факт покупки дорогого автомобиля. Теперь она должна вернуть государству более 249 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как работала схема

Как установило следствие, история началась еще в июне 2015 года. Обвиняемая обратилась в Тячевское управление соцзащиты с заявлением о назначении помощи малообеспеченным семьям. В декларации об имущественном состоянии она заверила, что у членов семьи нет ни одного транспортного средства.

На самом деле за ее мужем на тот момент уже были зарегистрированы два мотоцикла — марки «Zhejiang» и «Musstang». В дальнейшем, во время регулярных обновлений документов каждые полгода, женщина продолжала утверждать, что семья не имеет имущества, которое бы препятствовало получению выплат.

Ситуация обострилась в 2021 году, когда муж обвиняемой приобрел автомобиль Hyundai Santa Fe за 250 000 гривен. По правилам, покупка имущества на сумму более 50 тысяч гривен автоматически лишает права на такую социальную помощь. Однако женщина снова «забыла» указать это в декларации.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Что рассказала обвиняемая

В судебном заседании женщина свою вину не признала. Она утверждала, что один из мотоциклов муж продал без переоформления документов, а о покупке другого транспорта и автомобиля она якобы «устно сообщала работникам соцзащиты». По ее словам, ей отвечали, что это «не влияет на выплаты».

Однако суд отнесся к этим показаниям скептически. Сотрудники УСЗН объяснили, что ответственность за достоверность данных несет именно заявитель, который подписывает декларацию, а проверка имущества проводится выборочно или по запросам в реестры.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество и мошенничество, совершенное повторно).

Решение суда:

По совокупности преступлений женщине назначено 2 года лишения свободы, однако ее освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. От наказания по первому эпизоду (2015 года) ее освободили из-за истечения сроков давности (прошло более 3 лет). Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Женщина обязана выплатить государству 249 547 гривен 24 копейки. Для обеспечения выплаты долга суд оставил под арестом автомобиль Ford Ecosport, который сейчас принадлежит осужденной.

