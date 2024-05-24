В Украине жили динозавры: под Кременчугом обнаружили скелет и гнездо с яйцами

В Кременчугском районе были обнаружены доказательства того, что на территории Украины когда-то жили динозавры.

Об этом сообщает "2+2".

Несколько лет назад в Чкаловском каньоне образовалась огромная полость, похожая на пещеру. Это произошло потому, что весной растаял снег, и вода вымыла верхний слой пород. Местные случайно обнаружили там огромный скелет.

Ученые пришли к выводу, что скелет принадлежал брахиозавру — самому массивному доисторическому ящеру. Кроме того, неподалеку от его костей обнаружили яйца. В окаменевших остатках даже хорошо сохранились очертания детенышей, а в одном из яиц виден зародыш.

Ученые предположили, что скелет принадлежал самке, охранявшей гнездо. Находка подтвердила, что в доисторическое время в Украине водились динозавры. Обнаружение почти целого скелета брахиозавра стало сенсацией.

"Но есть еще кое-что интересное – возраст этих яиц всего четыре тысячи лет. То есть, во время ледникового периода этому существу каким-то образом удалось спастись", — отметили журналисты.

Напомним, ученые сообщили о том, что они обнаружили новый вид тираннозавра, который был назван Tyrannosaurus mcraeensis. Это был огромный 12-метровый динозавр, который весил 10 тонн и имел большую пасть, наполненную большим количеством зубов.

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