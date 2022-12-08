Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине значителен дефицит электроэнергии: где худшая ситуация со светом

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2512
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине значителен дефицит электроэнергии: где худшая ситуация со светом

Фото: Associated Press

Ситуацию также усложняют погодные условия.

По состоянию на 11.00 четверга, 8 декабря, сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе идет процесс заживления бытовых потребителей по резервным схемам.

Отмечается, что ситуацию еще и усложняют погодные условия. Во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра влекут за собой обледенение проводов и их повреждение.

"Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе. Вечером враг снова подверг массированному артиллерийскому обстрелу несколько районов. Там, где позволяет ситуация, проводится обследование состояния электросетей", — отмечают в компании.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали, что Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться в   плановых отключений электроэнергии Это может произойти до конца недели.

Аварийные отключения: электроэнергии до сих пор не хватает почти по всей стране

Аварийные отключения: электроэнергии до сих пор не хватает почти по всей стране

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2512
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация