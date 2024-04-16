В Украине значительно похолодает: когда будут сильные дожди и где ждать "минус"

Начавшаяся в Украине дождливая погода будет продолжаться в ближайшие несколько дней. Кроме того, в регионах станет прохладно и даже будет "минус".

Об этом в интервью NV рассказала синоптик Наталья Птуха.

По ее словам, в ближайшие три дня — 16-18 апреля почти по всей Украине будут осадки. На дождливую погоду повлияют атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном .

"Дожди будут шагать рядом с похолоданием. В последующие два дня (17-18 апреля) дневная температура снизится до +7-14°. Юг и юго-восток будут греться дольше: там до 18 апреля в день будет +22-29°. Затем и туда придет похолодание, но очень относительное — термометры будут показывать до +24 °", — рассказала Птуха.

Впрочем, с четверга, 18 апреля, станет еще прохладнее. Средняя температура воздуха во всех регионах страны снизится до дневных +6-11°. Что больше — на высокогорье Карпат 18 апреля будет мокрый снег, а ночью и днем столбики термометров опустятся до 0°.

"Все дело в циклоне, который придет с юго-запада, с Балкан. Он принесет влагу. Однако юго-восток дожди минуют. Уже 19 апреля балканский гость покинет Украину. Поэтому местами еще могут быть небольшие дожди, на севере в ночное время — умеренные, и 20 апреля пройдет преимущественно без осадков", — добавила Птуха.

Тем не менее, температура существенно не поднимется. Ночью на 20 апреля будет только +1-7°, а на западе и севере на поверхности почвы — даже 0-3°. Днем 20 апреля на востоке будет днем до +23°, а на остальной территории Украины — 7-13° тепла. На карпатском высокогорье ночью ожидается до -2-7°, а днем только +1-6°.

"Стремительного потепления после этой волны холода тоже ждать не стоит. В воскресенье, 21 апреля, возможно появление нового циклона", - предупредила синоптик.

Напомним, метеоролог Вера Балабух сообщила, что лето в Украине в 2024 году может быть жарким, но не рекордным. С одной стороны, на это влияет состояние океанов, а с другой – на планету будет влиять активная солнечная радиация.

Читайте также: