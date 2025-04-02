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- Украина
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В Украине значительно ухудшится погода: сколько будет держаться похолодание
Будет снег и сильный ветер.
В Украину надвигается похолодание. Оно принесет понижение температуры и даже снег.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
"В воскресенье, 6 апреля, вероятный снег. Плюс сильный ветер", - рассказала она.
По ее данным, начнется похолодание 5 апреля и зайдет на запад, север, часть центра. Уже в субботу снег, по всей вероятности, начнется в западных областях.
"Период холода задержится на всю следующую неделю", - сообщила синоптика.
Как сообщалось, в Украину движется значительное похолодание. Впрочем, 1-3 апреля в Украине еще будет "весенняя погода".