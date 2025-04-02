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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
852
Время на прочтение
1 мин

В Украине значительно ухудшится погода: сколько будет держаться похолодание

Будет снег и сильный ветер.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Подснежник.

Подснежник. / © pixabay.com

В Украину надвигается похолодание. Оно принесет понижение температуры и даже снег.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"В воскресенье, 6 апреля, вероятный снег. Плюс сильный ветер", - рассказала она.

По ее данным, начнется похолодание 5 апреля и зайдет на запад, север, часть центра. Уже в субботу снег, по всей вероятности, начнется в западных областях.

"Период холода задержится на всю следующую неделю", - сообщила синоптика.

Как сообщалось, в Украину движется значительное похолодание. Впрочем, 1-3 апреля в Украине еще будет "весенняя погода".

Дата публикации
Количество просмотров
852
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