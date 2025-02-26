В Украине значительно вырос уровень заболеваемости: в каких областях самая плохая ситуация

С 17 по 23 февраля 2025 года в Украине гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело 249,3 тысячи человек, что на 20% больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

"В Украине наблюдается характерный для середины эпидсезона подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 20%: с 17 по 23 февраля заболели 249 344 человека, из них 141 372 - дети", — отметили в Минздраве.

Эпидемиологи прогнозируют дальнейший рост заболеваемости в течение следующих двух недель По сравнению с прошлым эпидсезоном, уровень заболеваемости на 17% ниже. Подъем связан с циркуляцией вирусов гриппа в 22 регионах страны, что уже привело к 25 летальным случаям с января. Умершие не имели профилактических прививок.

Наихудшая ситуация наблюдается в Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Еще в 14 областях установлен средний уровень заболеваемости, а в Днепропетровской и Николаевской — низкий.

С начала эпидемиологического сезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело более 2,7 миллиона человек. По данным Минздрава, уровень госпитализаций не критический, но продолжается усиленный эпидмониторинг.

Напомним, неизвестная болезнь убила более 50 человек на северо-западе Конго, согласно сообщениям врачей на местах и Всемирной организации здравоохранения.

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