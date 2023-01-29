В Украине значительный дефицит в энергосистеме: названы две причины

Украина уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам.

В Украине по состоянию на утро 29 января потребление электроэнергии на том же уровне, что и в субботу, 28 января. Дефицит в энергосистеме все еще значителен.

О текущей ситуации в энергосистеме Украины сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной дефицита в энергосистеме являются российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции и высоковольтную сеть.

Там напомнили, что очередная атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился. Поэтому ко всем облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток", — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Но после каждой атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше. В настоящее время специалисты активно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками РФ.

Какая ситуация с энергосистемой Украины

К слову, энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных южанах также расположены и большинство ветровых и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

После массированного удара РФ 26 января президент Владимир Зеленский рассказал, что самая сложная ситуация со светом была в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

В Одесской области с утра 29 января продолжают действовать аварийные отключения. Продолжается восстановление плановой схемы питания региона.

В Киеве 29 января действуют стабилизационные графики отключения света.

Тем временем в Хмельницкой области станут более продолжительными отключения света.

Ранее в ДТЭК объясняли, какой вред беспилотники наносят энергосистеме.

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