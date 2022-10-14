В Украині ликвидировали еще чотири каналы нелегального выезда мужчин за границу: фото

В Днепре, в Одесской и Закарпатской областях задержаны восемь организаторов нелегальной переправки мужчин за границу. За свои услуги они брали с "клиента" почти от 2 до 7 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"За деньги они "гарантировали" своим клиентам переправку за пределы Украины на основании поддельных документов или вне установленных пунктов контроля. Злоумышленники оценивали свои "услуги" от 1,8 до 7 тысяч долларов с человека. Сумма зависела от срочности и способов незаконного перемещения в другие страны", — говорится в сообщении.

Работники СБУ сработали на опережение и предотвратили реализацию преступных схем.

Всем фигурантам сообщили о подозрениях по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

По всем разоблаченным фактам продолжаются досудебные расследования.

Незаконное пересечение границы Украины

От начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины действуют ограничения на выезд мужчин за границу. Однако с первых дней уклонисты пытаются бежать из Украины. В Государственной пограничной службе сообщили, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, что Кабинет Министров анонсировал возможность создания услуги "командировки", по которой военнообязанные мужчины смогут пересекать границу в связи с поездкой в командировку после уплаты залога в размере 200 тысяч гривен. Сейчас же правительство рассматривает более бюджетную опцию – 100 тысяч гривен. Однако сроки запуска новой услуги все еще остаются неизвестными.

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