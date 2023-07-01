В украинские порты беспрепятственно заходят суда, которые до этого были в портах РФ

Эксперты проанализировали историю иностранных судов, которые сначала заходили в порты страны-агрессорки, а затем в порты Украины.

В Украинские порты заходят иностранные торговые суда, которые перед этим останавливались в портах России.

К таким выводам пришла группа экспертов, проведших анализ истории портов мероприятия иностранных судов, находившихся в украинских портах Черного моря и реки Дунай, информирует BlackSeaNews.

Издание сообщает, что эксперты редакции и Мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" проанализировали историю портов судна Professor B (Container Ship, IMO: 8401523). В результате проверки выяснилось, что судно находилось на якорной стоянке в территориальных водах Румынии вблизи Сулинского устья реки Дунай и ожидало прохода в украинский порт Рени.

"Это судно было нам знакомо, поскольку входит в список судов "зернового флота", задействованных в экспорте украинского зерна из портов Одесской области (заходило в порты в Черноморске в октябре 2022 и в Одессе в декабре 2022)", — говорится в материале.

Однако внимание привлек другой рейс этого судна. Эксперты установили, что со 2 марта 2023 по 21 марта 2023 оно находилось на разгрузке в Керченском проливе, на рейдовой якорной стоянке №471 российского порта "Кавказ". После разгрузки 21 марта 2023 Professor B беспрепятственно прибыл в Измаильский морской торговый порт в Украине. Уже 5 апреля он был там.

"Прямой рейс из российского порта в украинский в условиях войны сначала показался нам каким-то случайным стечением обстоятельств, но мы решили более широко проверить наличие/отсутствие подобных рейсов других судов. Без особого труда мы нашли достаточно значительное количество находившихся в российских портах судов, а через некоторое время пришли в порты Украины", – отмечают эксперты.

Среди таких судов, в частности:

Magpie S General Cargo под флагом Либерии, прибыло в Измаил порт из российского порта Новороссийск 5 мая 2023 года;

Besiktas Iceland Tanker под флагом Мальты прибыло в порт Измаил из российского порта Новороссийск 10 мая 2023 года;

Envar General Cargo под флагом Панамы прибыло в порт Измаил из российского порта Новороссийск 8 мая 2023 года;

Aliye Hanim General Cargo под флагом Турции прибыло в порт Измаил из российского порта Новороссийск 24 мая 2023 года.

Эксперты пришли к выводам, что визиты в порты Украины торговых судов иностранных судовладельцев, которые до этого находились с визитами в черноморских портах России, не являются массовым явлением. Однако эта практика довольно распространена и измеряется десятками судов.

"С точки зрения безопасности украинской инфраструктуры и противодействия возможным диверсионным действиям следует принять специальные решения по невозможности субъектам морского бизнеса фрахтовать для перевозки грузов в/из украинских портов судна, выполняющих рейсы в порты РФ. Или просто запретить таким судам заходить в порты Украины "Для аналогии приведем пример из недавнего 11-го пакета санкций ЕС, которые запрещают судам любой страны, перевозившим российскую нефть в нарушение санкций ЕС, заходить в порты стран-членов ЕС", — подчеркнули в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия покинет "зерновой коридор" в июле 2023 года. По мнению госпожи посла МИД по особым поручениям Ольги Трофимцевой, это произойдет в 99.9%.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Великобритании назвала требование РФ для продления зернового соглашения.

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