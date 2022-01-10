В украинские села поедут мобильные бригады для COVID-вакцинации населения: детали

Таким образом, людей планируют поощрить к вакцинации.

В Украине в села поедут мобильные бригады для обеспечения доступности COVID- прививки для местного населения.

Об этом шла речь на селекторном совещании у президента Украины 10 января.

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Отмечается, что Минздрав намерен организовать работу около 800 мобильных бригад, чтобы поощрить сельское население вакцинироваться и обеспечить им такую возможность.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что показатели заболеваемости COVID-19 продолжают демонстрировать положительную динамику, в том числе на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.

По данным правоохранителей, в январе полиция возбудила 91 уголовное дело в отношении фейковых "ковидных" документов, из которых 60 — за подделку документов. Вручено 29 подозрений, 50 обвинительных актов передано в суд.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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