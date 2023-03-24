В украинских городах ужесточают безопасность жителей. В Ладыжине презентовали систему видеонаблюдения "Безопасный город"

Весь комплекс мероприятий обошелся почти в 7 млн грн. Половину суммы уплатили из бюджета Ладыжина, еще более 3 миллионов — спонсорские средства компании МХП.

Сегодня, в городе Ладыжин, что в Винницкой области, и.о. городского головы Ладыжина Александр Коломиец вместе с руководством Нацполиции и представителями областной власти представили проект — систему "Безопасный город", — сообщает местное издание "Новости Винницы".

В городе с населением 26 тысяч дали старт работе системе видеонаблюдения "Безопасный город", ранее работавшей в тестовом режиме.

“На примере Ладыжина, запустившей эту систему в течение года, мы хотим показать, что желательно воплотить такую систему по всему региону. Когда каждая община будет развиваться с помощью новейших технологий и вкладывать в свою безопасность, мы станем единственным регионом, безопасным кластером, в который не захотят ехать преступники и гастролеры», – отметил на презентации начальник Нацполиции Винницкой области Иван Ищенко.

Прокомментировал новую систему безопасности громады и ее руководитель.

«Уже больше года идет полномасштабная война, поэтому вопросы безопасности украинцев выходят на первое место. На фронте с этим успешно справятся ВСУ. Мы им помогаем, чем можем, и я уверен — сделаем еще больше. В то же время, вопрос безопасности актуален и в тылу, тем более что именно наш Ладыжин часто становится целью для вражеских обстрелов. Поэтому система "Безопасный город" призвана усилить чувство безопасности у жителей Ладыжина.

"Кроме того, она является и элементом инновационных подходов к муниципальному управлению, что является принципиальным для нашей команды, которая меняет подходы и приоритеты развития общества», — сказал городской голова Ладыжина Александр Коломиец и поблагодарил за помощь в реализации проекта правоохранителей, начальника Винницкой ОВ Сергея Борзову и Юрия Косюка, председателя правления компании МХП, которая присоединилась к софинансированию "Безопасного города".

Теперь в Ладыжинской ОТГ работает комплексная система видеонаблюдения, объединяющая 87 видеокамер, установленных на территории всего общества, использует мощное серверное оборудование и подключена к национальной системе ГУ НП «Гарпун», позволяющая мгновенно обмениваться данными с национальной базой розыска.

При необходимости количество видеокамер можно будет увеличить втрое – до 256. Все камеры имеют ночной режим и возможность внедрения интеллектуальных алгоритмов для анализа ситуации на дороге, подсчета людей. Данный проект будет постоянно совершенствоваться с использованием новейших научных подходов к функционированию системы видеонаблюдения, мгновенного реагирования на любые инциденты или нарушения.

Прокомментировал старт инновационной системы безопасности и народный депутат от Ладыжина Николай Кучер:

“Очень приятно, что проделана такая серьезная работа в Ладыжинской общине и я хочу поблагодарить компанию МХП, которая заботится об общине? и является действительно социально ориентированным бизнесом. Я убежден, что безопасным городом у нас станет каждый – и Тростянец, и Гайсин, и Теплик, и другие общины”.

Весь комплекс мероприятий обошелся почти в 7 млн грн. Половину суммы уплатили из бюджета Ладыжина, еще более 3 миллионов — спонсорские средства компании МХП.