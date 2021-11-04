В украинских и молдавских антивакцинаторов заметили одинаковые плакаты: фото

Единственное отличие — язык, на котором они написаны.
Митингующие против вакцинации в Украине и Молдове использовали плакаты с одинаковым дизайном.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава комитета по медиа и коммуникациям Американской торговой палаты в Украине Татьяна Попова.
На фото, которые Попова прикрепила к посту, видно, что цвет, шрифт и выражения, которые использовали антивакцинаторы во время митингов в Украине и в Молдове, оказались совершенно одинаковыми. Единственное отличие — язык, на котором они написаны.
"Как не неожиданно, но дизайнер плакатов для митингов антивакцинаторов в Украине и Молдове очевидно один и тот же. Кто бы это мог быть?" — написала Попова.
Глава комитета по медиа и коммуникациям Американской торговой палаты призвала также присылать в комментарии фото плакатов из других стран Европы.