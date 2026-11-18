Лубинец / © Getty Images

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В Украине 24 754 ребенка находятся в более чем 650 интернатных учреждениях. Несмотря на регулярные проверки, в этих учреждениях продолжают выявлять серьезные нарушения прав детей, в том числе случаи физического, психологического и сексуального насилия.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец по результатам встречи с главой Офиса Совета Европы в Украине Валентиной Фалько.

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По его словам, в прошлом году представители институции осуществили 826 мониторинговых посещений и 110 безвыездных проверок интернатных заведений.

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За девять месяцев 2026 проведено еще 758 проверок.

Благодаря этой работе удалось восстановить права 11324 детей.

В то же время проблема насилия в учреждениях институционального ухода остается актуальной.

«Мы и дальше фиксируем случаи серьезных нарушений, включая случаи физического, психологического и сексуального насилия. Таких наш институт зафиксировал 205 в прошлом году, и их количество увеличивается», — отметил омбудсман.

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Где в Украине работают центры защиты прав ребенка

В Украине создано пять Центров защиты прав ребенка — в Киеве, Днепре, Харькове, Луцке и Ровно.

До конца 2026 планируют открыть еще один центр в Черкассах.

Первое такое заведение заработало в Киеве в мае 2023 года при поддержке ЮНИСЕФ. Со временем при содействии международных партнеров аналогичные центры открыли в других городах.

Учреждения работают по модели «Барнахус», которая предусматривает комплексную поддержку детей в безопасной и дружеской среде.

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В частности ребенок может получить психологическую помощь, юридические консультации и поддержку других специалистов без необходимости многократно повторять травматический опыт.

Такой подход призван снизить риск повторной психологической травматизации.

Сколько украинских детей удалось вернуть из России и оккупации

Отдельное внимание во время встречи с представительницей Совета Европы было уделено украинским детям, которых Россия депортировала или принудительно переместила.

По данным омбудсмана, в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA на время сообщения удалось вернуть 2825 детей.

В то же время, тысячи несовершеннолетних украинцев до сих пор остаются на временно оккупированных территориях.

Украинская сторона документирует нарушение их прав, в частности, навязывание российской идентичности, милитаризацию и принудительное перемещение.

Этим вопросам посвящены три специальных доклада: «Нерасцветшие», «Переопыленные» и «Устойчивые».

В Центрах защиты прав ребенка также созданы специальные пространства для работы с несовершеннолетними, которые удалось вернуть из депортации или принудительного перемещения.

Там дети могут получить психологическую, правовую и другую необходимую помощь.

Как Совет Европы будет помогать защищать украинских детей

В ходе встречи с главой Офиса Совета Европы в Украине Валентиной Фалько обсудили возможность усиления совместного мониторинга соблюдения прав детей.

В частности, речь идет о привлечении международных экспертов и омбудсманов других государств к проверкам заведений как в Украине, так и за рубежом.

Украинская сторона также затронула вопросы защиты детей, находящихся в европейских странах.

В 2025 году представители Офиса омбудсмана совершили мониторинговые визиты в Литву, Испанию и Германию. Кроме того, известно о проблемах украинских детей в Австрии и Италии.

Дальнейшее сотрудничество с Советом Европы должно быть направлено на выявление нарушений, восстановление прав детей и обеспечение необходимой поддержки пострадавшим от войны.

Напомним, что в интернате Киева загадочно умерла 11-летняя девочка : расследуют как убийство

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