В украинских магазинах выявили более 70 тысяч опасных товаров

В украинских магазинах выявили более 70 тысяч опасных товаров

Предпринимателей-нарушителей штрафовали.

Более 70 тысяч опасных товаров обнаружили в украинских магазинах. С начала года Госпотребслужба провела почти полторы тысячи проверок за обращениями потребителей.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 14 сентября.

В результате — были выявлены товары, не соответствующие установленным требованиям. Это преимущественно электрические и электронные приборы, радиооборудования, игрушки и обувь. По данным Госпотребслужбы, с начала года предпринимателей нарушителей ведомство оштрафовало на более чем 20 миллионов гривен. А некачественную продукцию изъяли.

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