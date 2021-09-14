В украинских магазинах выявили более 70 тысяч опасных товаров

Предпринимателей-нарушителей штрафовали.
Более 70 тысяч опасных товаров обнаружили в украинских магазинах. С начала года Госпотребслужба провела почти полторы тысячи проверок за обращениями потребителей.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 14 сентября.
В результате — были выявлены товары, не соответствующие установленным требованиям. Это преимущественно электрические и электронные приборы, радиооборудования, игрушки и обувь. По данным Госпотребслужбы, с начала года предпринимателей нарушителей ведомство оштрафовало на более чем 20 миллионов гривен. А некачественную продукцию изъяли.