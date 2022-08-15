В украинских образовательных учреждениях появятся "классы безопасности": что это такое

В Украине создадут "классы безопасности", на которых детей будут обучать основам гражданской защиты.

Так называемые классы безопасности вводятся в учебных заведениях по инициативе МВД, ГСЧС и МОН.

Об этом заявила заместитель главы МВД Екатерина Павличенко.

"Классы безопасности направлены на то, чтобы научить учащихся основам гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности. Сегодня уже создано около 70 таких классов и 48 этих классов размещены на базе образовательных учреждений", — рассказала она.

Павличенко также напомнила, что по инициативе МВД начинается пилотный проект подготовки воспитателей безопасности или специалистов безопасности в образовательной среде. Впоследствии он должен стать частью более широкого проекта "Безопасная страна", сейчас готовящегося Министерством внутренних дел.

"17 кандидатов из разных территориальных общин начали свою учебу, она будет проходить две недели, после чего эти специалисты в случае успешного завершения обучения будут направлены в ОТГ и будут выполнять свои функции", — сказала Павличенко.

Она преодолевала, что эти специалисты будут работать в 49 учебных заведениях, где учится почти 15 тысяч детей. По ее словам, к обучению привлекаются сотрудники полиции, ГСЧС, специалисты МОН.

Заместитель министра уточнила, что проект создан для построения коммуникации между органами местного самоуправления, Нацполиции и ГСЧС, органами образования и ученической и родительской общинами.

Напомним, в Киеве 70% родителей школьников выбрали для своих детей обучение в очном режиме.

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